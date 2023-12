Bradley Cooper ha un food truck a New York e vende panini buoni (in tutti i sensi) VIDEO

(Di sabato 9 dicembre 2023)è stato avvisatato in una Newre, i celebri “Philly cheesesteak”, la specialità dell’attore e regista originario di Philadelphia. Numerosisono apparsi sui social ed è stato reso noto che, assieme al socio in affari Danny DiGiampietro, l’interprete di Maestro devolverà i proventi a un’organizzazione no-profit che si occupa di dare da mangiare ai bisognosi. Il team ha già creato un account Instagram dedicato a Danny & Coop’s che ha accumulato più di 4.000 follower giovedì mattina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo’s Pizzeria (@angelos pizzeria south philly) In un camioncino nero parcheggiato all’angolo tra la 3a Strada Ovest e ...

