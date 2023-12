Bonelli replica a Evi | La oscuro? Non cerco io le trasmissioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 dicembre 2023) "Non sarò la marionetta del pinkwashing". Comincia così il lungo post su Facebook attraverso il quale la deputata di Avs, Eleonora Evi, ha annunciato le dimissioni da co-portavoce di Europa Verde, per un ruolo, "ridotto a mera carica di facciata". "Rassegno le mie dimissioni pur restando fermamente convinta della necessità di un progetto ecologista italiano coraggioso e contemporaneo, e non l'ennesimo partito personale e patriarcale": questa la prosecuzione. Oggi, attraverso un'intervista concessa al Corriere della Sera, è arrivata ladi Angelo, l'altro co-portavoce del partito. "Ho letto che avremmo approfittato della sua maternità per isolarla. Quando è nata la bambina sono andato io a Rovereto a cercare una ricamatrice che facesse a mano il fiocco rosa, quello che poi io stesso ho messo sul banco di Eleonora a Montecitorio": così ha ...