Bollette | Chigi rivendica tutele per i vulnerabili ma condanna 1 500 lavoratori dei call center Cgil | ‘Le aziende risparmieranno ai loro danni’

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Circa quattro milioni e mezzo di famiglie ‘‘ continueranno a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati“. Il comunicato diffuso da Palazzodopo il cdm di lunedì scorso può aver fatto credere ai distratti che il governo Meloni, in vista della completa liberalizzazione del mercato, avesse approvato una norma per prorogare lenei confronti delle fasce deboli. Ora, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, si scopre che dietro quella velina c’è ben altro. La salvaguardia per over 75, disabili e famiglie in condizioni di disagio economico era del resto già prevista: l’unica differenza è che nascerà un nuovo servizio dità con condizioni disciplinate dall’Arera. La vera novità è il rinvio in extremis al 10 gennaio delle aste per l’assegnazione del ...