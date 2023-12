Bob | Michael Vogt vince nel 2 a La Plagne | ottimo settimo Patrick Baumgartner

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo undici podi arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo per l’elvetico: il bronzo mondiale in carica si impone sul catino di Lanella seconda tappa stagionale del bob a 2. Rimontante nella run decisiva per lo svizzero che trova il miglior parziale, chiude con il totale di 1:58.51 e beffa di sette centesimi il dominatore della disciplina, il teutonico Johannes Lochner, già vincitore nella tappa di apertura a Yanqing, che era al comando dopo la run iniziale. Completa il podio l’altro tedesco Francesco Friedrich, staccato di 43 centesimi, mentre nella top-5 troviamo due sorprese: lo statunitense Frank Del Duca e l’altro giovane teutonico Adam Ammour, pronto a consacrarsi come rivelazione della stagione. In casa Italia altra eccellente prestazione per...