Bob | le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 potrebbero svolgersi…in America?

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Leinvernali did’Ampezzo delstanno incontrando delle difficoltà impreviste ai tempi della candidatura. Ci riferiamo alla questione della pista da bob, con la pista di Cesana Torinese ‘bocciata’ lo scorso novembre da parte del Cio e la proposta di un impianto ridotto da mettere su ad’Ampezzo. Ma arriva anche una voce un po’ inquietante, che porterebbe le gare… dall’altra parte del mondo. Non è uno scherzo. Come rilanciato da USA Today, il Comitato Olimpico e Paralimpico statunitense avrebbe inviato ufficialmente una proposta per poter svolgere le gare di bob a Lake Placid, città nello stato di New York che ha ospitato i Giochi per due volte, nel 1932 e nel 1980. Ad annunciarlo è la Chief Executive Officer dell’USOPC Sarah Hirshland: “Sono orgogliosa di dire che ...