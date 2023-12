Blitz di Extinction Rebellion in 5 città | acque colorate di verde

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 dicembre 2023) Roma, Venezia, Milano, Torino, Bologna: i fiumi delle principaliitaliane sono diventati verdi per un nuovodi, il movimento ambientalista nonviolento, per denunciare "l`ennesimo fallimento politico della COP28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa". Lo si legge in un comunicato del movimento stesso, che sottolinea la natura innocua del colorante usato: "Tra qualche ora questetorneranno come prima. Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi".Il, compiuto nel primo pomeriggio, giunge a tre giorni dalla conclusione della 28esima Conferenza Internazionale sul Clima. A Torino e a Milano, una casa "affondata" è comparsa nelle ...