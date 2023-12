Blitz di Extinction Rebellion | acqua verde nei Navigli | nel Canal Grande | nel Po e nel Tevere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Improvvisamente si sono colorati die Po, in contemporanea. A tre giorni dalla conclusione della Cop28, le acque di quattro fiumi sono state tinte dagli attivisti dicon unche ha coinvolto Venezia, Milano, Roma e Torino. L’intento? Denunciare “il fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”, scrivono gli ambientalisti in una nota di rivendicazione. Il coloranteversato nelle acque è fluoresceina, un sale utilizzato come tracciante da idraulici e subacquei: “Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima. Il colore dei nostri mari e dei nostri fiumi, però, continuerà a cambiare man mano che le ...