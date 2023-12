Blitz dell’agente | ora Dybala spaventa la Roma

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pauloè tornato, ma larischia di perderlo nuovamente:e allarme per i giallorossi Paulosembra essere davvero tornato. Sembra aver lasciato alle spalle le noie fisiche che l’hanno tenuto fuori più periodi nel corso della passata stagione ed in quell’attuale. La lesione al collaterale mediale del ginocchio è acqua passata e la Joya vuole mettersi in mostra. La squadra di José Mourinho ha agganciato i partenopei al quarto posto e l’obiettivo domani sera, all’Olimpico contro la Fiorentina, in un vero e proprio scontro diretto, è quello di allungare proprio sul Napoli di Walter Mazzarri. I giallorossi finora non hanno mai avuto Lukaku einsieme in uno stato fisico e mentale buono per entrambi ed in vista delle prossime sfide decisive tra i ...