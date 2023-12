(Di sabato 9 dicembre 2023) È finita con 28 attivisti portati in questura la protesta del gruppo Extinction Rebellion di, che in coordinamento con altri distaccamenti su tutto il territorio hanno colorato dialcuni corsi d'acqua

Altre News in Rete:

Il Palermo a Parma per svoltare, Corini ci crede: 'I miei sogni non li può rubare nessuno'

Al Tardini, però, la tradizione per i siciliani non è favorevole: l'ultimorosanero risale ... Stulac ha esordito in AParma nell'agosto 2018, il napoletano nella stagione 2017/18 ha ...

Blitz col verde al Canal Grande, 28 eco-vandali in stato di fermo a Venezia ilGiornale.it

Jesi, blitz antidroga con il cane Imperator: 32enne tenta la fuga: bloccato dai poliziotti il Resto del Carlino

Calcio: Gasperini elogia l'Atalanta, 'col Milan grande spessore'

"Abbiamo dimostrato un bello spessore contro il Milan. Possiamo contare su un gruppo storico con elementi solidi, sicuri e forti anche moralmente". (ANSA) ...

Blitz di Gabicce Gradara e Barbara Monserra, il Moie si illude

Centra il blitz il Gabicce Gradara che opera il sorpasso in classifica ... sventata dal portiere avversario. La ripresa scatta col vantaggio del Gabicce Gradara, firmato da Torsani sulla ...