Blitz attivisti Extinction Rebellion | da Venezia a Roma fiumi tinti di verde

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – A tre giorni dalla conclusione della 28esima Conferenza Internazionale sul Clima (Cop28), questo pomeriggio, le acque di diversiitaliani sono state tinte dida ‘’: glisono tornati oggi in azione conin diverse città italiane per denunciare “il fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”. Lo fanno sapere in una nota gli stessi. Come sottolinea ‘’ a Torino e a Milano, una casa “affondata” è comparsa nelle acque verdi del Po e dei Navigli, mentre aalcune persone si sono appese con imbraghi al ponte di Rialto, sopra le acque verdi del Canal Grande. A Bologna ...