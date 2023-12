Big air | Coppa del Mondo Edmonton 2023 | Liviero e Matteoli fuori nelle qualificazioni

(Di sabato 9 dicembre 2023) Niente da faredel big air maschile per gli italiani ai nastri di partenza della tappa dideldi. Nicolae Ian, infatti, non riescono a fare meglio del 34esimo e 37esimo posto dopo i tre tentativi di cui hanno usufruito, punteggio di 98.75 e 95.75 rispettivamente. Non hanno nemmeno partecipato Emil Zulian e Loris Framarin, Nella heat 1 il cinese Yiming Su il migliore con 173 punti, nella heat 2 Nicolas Laframboise, canadese, mette tutti in fila con 176 punti. La finale si disputerà nella notte italiana. SportFace.

