Biathlon | risultati e classifica inseguimento maschile Hochfilzen 2023 | trionfa Johannes Boe | 12° Giacomel

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Uno straordinarioBoe vince l’di, seconda gara individuale della seconda tappa della Coppa del Mondo di. Sulla distanza dei 12.5 km il fenomeno norvegese commette un solo errore nella prima serie in piedi, poi è implacabile agli altri poligoni e sugli sci come di consueto vola andandosi a prendere un successo di rimonta, visto che partiva con pettorale 11. 33.05.01 il tempo al traguardo. Nel primo giro fa la differenza Laegreid che prende il volo e trova anche trenta secondi di vantaggio, fatale però al norvegese il secondo poligono a terra in cui commette un errore. Samuelsson e Tarjei Boe non sbagliano e si avvicinano, lo svedese lo passa prima della prima serie in piedi. E intanto, ancheBoe recupera ...