Biathlon | IBU Cup Junior 2023 | Andexer e Borgula vincono le prime sprint della stagione a Pokljuka Distanti gli italiani

(Di sabato 9 dicembre 2023) Si è aperta oggi acon la nuovadell’IBUCup-2024 di. Sulle nevi slovene, le femmine hanno esordito con unadi 7,5 km, mentre gli uomini hanno debuttato nello stesso format ma con 10 km. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tra le donne il successo è andato ad Anna. L’austriaca è stata perfetta al poligono e ha concluso la prova in prima posizione in 24:34.5, precedendo le francesi Voldiya Galmace Paulin, seconda a 7”2 (0+0), Fany Bertrand, terza a 20”7 (0+0), Lisa Siberchicot, quarta a 37”5 (0+0), e Celia Henaff, quinta a 51”3. In casa Italia la migliore è stata Astrid Plosch, che con zero errori ha chiuso la gara al 17° posto a 2’11” dalla vetta. Subito dietro di lei Birgit Schoelzhorn, 18ma a 2’19” ...