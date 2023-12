Berlusconi | in vendita patrimonio immobiliare ma non villa Arcore

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – I cinque figli di Silviosi sono accordati per mettere inuna parte deldell'ex presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno scorso. A quanto apprende l’AdnKronos, l’intenzione dei cinque figli è di valorizzare ilereditato dall’ex premier e di sondare il mercato per vendere parte delle proprietà

