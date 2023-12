Ben Affleck ha indossato l' unico paio di Nike Dunk di Dunkin' Donuts in tutto il mondo

Leggi su gqitalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ogni volta che vedete una foto di Ben, noterete sempre una di queste due cose: un beldi sneaker, una tazza gigante del miglior caffè freddo diin', o entrambe. Era quindi solo questione di tempo prima che il premio Oscar avrebbe unito tutte queste ossessioni in una sola, ed è esattamente quello che ha fatto con le sue ultime scarpe. Per le strade di Los Angeles, l'attore di Gone Girl hauna giacca di lana a quadri sovrapposta a una camicia a quadri. È una combinazione classica, sopratper le rare giornate fredde in California. Ma ciò che non è così normale sono le sneaker che aveva ai piedi. Sebbene sembrino un altrodiLow, non appena si guarda più da vicino ci si rende conto che ...