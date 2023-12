Belen Rodriguez si smentisce da sola | qualcosa non quadra sui tradimenti di Stefano De Martino

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha ormai parlato apertamente dei presuntidel suo ex maritoDe, ma le dichiarazioni fatte a Domenica In sembrano avere alcune incongruenze con quelle fatte precedentemente a Verissimo. I telespettatori più attenti lo hanno notato quasi subito, ma vediamo dove si è contraddetta la showgirl argentina.: le dichiarazioni a Domenica Inha rivelato che la scoperta dell’infedeltà diDesarebbe avvenuta a dicembre 2022 durante l’intervista a Domenica In e che avrebbe aspettato un mese prima di affrontare l’argomento con il conduttore Rai. La showgirl argentina ha sottolineato che, sebbene il matrimonio non sia finito a ...