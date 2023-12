Beautiful | trame 11-16 dicembre 2023 | il futuro di Douglas in bilico

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ildisarà innegli episodiin onda dall'11 al 16. Il piccolo, infatti, sarà conteso tra Thomas ed Hope, i quali continueranno a mantenere le loro posizioni. Nel frattempo, Sheila si travestirà ed andrà a casa di Steffy per vedere Finn da lontano, ma Deacon la raggiungerà e la costringerà ad andare via.anticipazioni dall'11 al 16: Thomas e Hope parlano deldiHope inizierà a domandarsi se non sia giusto cheviva con suo padre. In seguito, la giovane si confronterà con Thomas suldel bambino, mentre Brooke dirà nuovamente a Ridge che non si fida di Thomas e che a suo ...