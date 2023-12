Beautiful | anticipazioni 11 dicembre | Hope è in crisi e Thomas ne approfitta

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 dicembre 2023)11: Douglas, Douglas, Douglas, sempre Douglas! In questa puntata ci sarà lui al centro dei pensieri dei Forrester (e Ridge) e delle Logan (e Brooke)…Ecco cosa accadrà!11sta cedendo Tenera e dolce come sempre! Ora non ha più le stesse certezze di prima sul tenersi il piccolo Douglas… Non sarà meglio per lui stare col padre e con la sua famiglia?si accorge dei dubbi della ex e insiste a parlarle dei suoi desideri per il figlio. Naturalmente rimane il pericolo che il giovane abbia il secondo fine di tornare con lei. Brooke determinata con Ridge A differenza della figlia, Brooke non cede e lo ribadisce a ...