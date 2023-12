Bayern Monaco | piace un difensore del Girona

Altre News in Rete:

Dalla Germania: Bayern Monaco, contatto Tuchel - Araujo. La situazione

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e Sky Sports De, Ronald Araujo è prepotentemente entrato nel mirino deldi Thomas Tuchel, allenatore del club bavarese con cui il difensore uruguaiano del Barça avrebbe già avuto anche dei contatti telefonici. Tuttavia, l'intenzione del calciatore sarebbe ...

Milan, il Bayern Monaco è su Maignan: la mossa per non perderlo Calciomercato.com

Bundesliga, Bayern Monaco umiliato a Francoforte. Vincono Union Berlino e Friburgo TUTTO mercato WEB

Bayern Monaco, sconfitta storica a Francoforte

Incredibile sconfitta del Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Tuchel è stata travolta per 5-1 dall'Eintracht Francoforte in una gara valida per la tredicesima giornata di campionato.

Il Bayern ne prende cinque dall’Eintracht Francoforte, naufraga la difesa e anche Kim

Il Bayern prende cinque gol dall'Eintracht Francoforte, come accaduto già nel 2019. Il gol di Kimmich risulta inutile.