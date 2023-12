Altre News in Rete:

Juve - Napoli, sfida tra la difesa d'acciaio e la squadra che guarda al passato

... il 3 a 0 dei ragazzi di Inzaghi ha ricacciato in gola l'di felicità per un primo posto in ...dimenticare che per svoltare nella vita e nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna perché...

Basta un urlo per diventare idoli della sinistra: sono impazziti per Vizzardelli, il loggionista della Scala Secolo d'Italia

Un urlo si alza in tutta la provincia: "Basta con la violenza sulle donne". Le battaglia delle nuove generazioni LA NAZIONE

La vera libertà del finto martire

Marco Vizzardelli, loggionista della Scala e melomane a tutto campo, è diventato famoso non per le sue competenze musicali, ma per aver urlato l'altra sera, in apertura dell'opera che inaugurava la st ...

"Identificateci tutti". La sinistra santifica il "patriota" del loggione come eroe antifascista

La sinistra ha trovato il federatore. Beppe Sala Per carità. Paolo Gentiloni Assolutamente no. Enrico Letta Sta bene a Parigi. L'urlatore della Scala di Milano è il nuovo Prodi. Eccolo, l'idolo di ...