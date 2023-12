Basket femminile | Sassari compie l’impresa in Serie A | Virtus Bologna battuta per 74-69

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Grande sorpresa nell’anticipo dell’undicesima giornata dellaA 2023/2024 di. Al PalaSerradimigni, infatti,gioca una partita strepitosa contro lae vince inaspettatamente per 74-69. Decisivo per il gruppo di Antonello Restivo un bellissimo secondo tempo, in cui Jones e compagne riescono a ribaltare completamente la partita (all’intervallo il risultato era 41-36 in favore della squadra ospite) con un bellissimo parziale di 38-28. A fine match Ashley Rose Jones è la migliore realizzatrice del match con i suoi 19 punti, ma per la compagine sarda sono molto importanti anche i 18 punti e 7 rimbalzi di Mya Hollingshed e i 13 punti, 6 assist e 5 rimbalzi di Ivana Raca. In casa emiliana non bastano invece i 15 di Lauren Cox e i 13 di Olbis Andrè, ...