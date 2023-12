Baseball | Mlb | i Los Angeles Dodgers ingaggiano Ohtani | contratto da 700 milioni in dieci anni

Altre News in Rete:

Shohei Ohtani e il contratto record, 700 milioni alla stella del baseball

Il giapponese passa ai Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani riscrive la storia dele dello sport con un contratto da 700 milioni di dollari . Il 29enne giapponese, stella della, lascia i Los Angeles Angels per passare all'altra franchigia della città, i Los Angeles ...

World Series MLB, stanotte inizia la finale del baseball tra Texas e Arizona Sky Sport

World Series: Texas a valanga su Arizona in gara-4. Stanotte primo match point La Gazzetta dello Sport

Philadelphia Phillies Legend Jimmy Rollins Names His Mount Rushmore of MLB Shortstops

In an interview with YouTuber SeeHendo at the World Series, former Philadelphia Phillies shortstop Jimmy Rollins named the best players ever to play the position.

Shohei Ohtani.

As one of the top players to ever hit the MLB free agent market, Ohtani was courted by several teams including the Dodgers and Chicago Cubs. Since arriving to the US in 2018, Ohtani has been one of ...