Ballando con le stelle | Wanda Nara sensuale punta alla vittoria | il bacio con Pasquale La Rocca

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) Quarti di finale particolarmente intensi, quelli dicon le. La passione esplode nello studio Rai, come ben evidenziato dalle prime esibizioni in costume. A distinguersi particolarmente sono stati due supereroi. Da una parte Spider-Man e dall’altra Catwoman. La sensualità porta punti I giudici dicon lesono stati particolarmente intrigati dsvoltadei quarti di finale. Tutto ha avuto inizio con Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, che sono tornati a scambiarsi un. Questa volta in versione Spider-Man e Mary Jane, sulle note dell’inconfondibile sigla della versione animata. Negli ultimi istanti della coreografia, Lando viene trascinata e, raggiunte le posizioni previste, i due ricreano a loro ...