Baccalà alla Napoletana | come lo faceva la mia mamma A Natale in tavola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 dicembre 2023)lola mia. Anon mancava mai Famoso, ma non abbastanza, ilè una delle ricette tipiche partenopee più golose della penisola. Viene prima fritto, poi guarnito con la passata di pomodoro, infine va cotto una seconda volta in forno. Un sapore rotondo e pieno contraddistingue questo piatto arricchito dal gusto deciso di capperi, olive e aglio. Io oggi vi mostro la ricetta chela miaed è proprio a lei che la dedico. Tutto sommato semplice da realizzare, richiede una doppia cottura, ma il risultato è pazzesco! Per realizzarla, dobbiamo armarci della giusta dose di amore per la cucina, quello che avevano ...