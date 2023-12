Aveva fuochi d’artificio in casa | denunciato a Pianura

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’abitazione di un uomo, in via Evangelisti Torricelli, dove hanno trovato, nascosti in una scatola, 146 manufatti esplodenti pirotecnici di diverse categoria e di illegale fabbricazione. Il 45enne, un napoletano con precedenti di polizia, è statoper fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materiale esplodente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.