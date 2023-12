Australian Open 2024 | Nick Kyrgios rinuncia allo Slam di Melbourne

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo l’annuncio della sua iscrizione su OnlyFans per mostrare ai suoi tifosi tutta la propria vita,ha rivelato le sue intenzioni future, circa la presenza all’edizionedegli. Ebbene, il talentuoso ed eccentrico giocatoreo non sarà in campo a. I problemi al polso che lo stanno attanagliando da diverso tempo l’hanno costretto al forfait. “E’ una grande delusione per me, qui ho tanti ricordi straordinari. Voglio solo tornare a giocare al massimo e farlo bene, ma mi serve più tempo“, le parole usate da. Finalista a Wimbledon nel 2022, l’estroso aussie aveva saltato l’quest’anno e si era successivamente poi sottoposto a un’operazione al ...