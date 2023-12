Australian Open 2024 | Kyrgios non ci sarà | “Mi si spezza il cuore”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Niente da fare per Nick. Il tennista di Canberra, fuori per tutto il 2023 a eccezione di un match a giugno a Stoccarda per infortuni al ginocchio e al polso, ha annunciato oggi che nonin grado di recuperare in tempo per il primo Slam dell’anno e non giocherà così aglia gennaio: “E’ un brutto momento per me, mi siilma voglio tornare solo al top per cui ho bisogno di fare le cose per bene: mi serve un po’ più di tempo”, ha spiegato l’istrionico tennista costretto a saltare l’appuntamento di casa. SportFace.