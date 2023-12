Atalanta | Percassi | 'De Ketelaere? Contentissimi di averlo'

Altre News in Rete:

I dubbi di Gasperini: l'Atalanta ci ripensa, riscatto in bilico

Le cifre in gioco, infatti, sono davvero importanti per un club come quello di: circa 27 ... De Ketelaere, il riscatto si allontana I dubbi dell'De Ketelaere (Ansa - Calciomercato.it)...

ATALANTA, IL PRESIDENTE PERCASSI: "PRONTI A FARE ACQUISTI A GENNAIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

I dubbi di Gasperini: l’Atalanta ci ripensa, riscatto in bilico

Il riscatto di un giocatore dell'Atalanta è in bilico: i dubbi di Gasperini, sembrava tutto sicuro, ma le cifre potrebbero spaventare.

Gasperini: “Non penso al mercato, ma al Milan. De Ketelaere avrà grandi motivazioni”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara del Gewiss Stadium dove uno dei protagonisti potrebbe essere Charles De Ketelaere, ...