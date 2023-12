Atalanta-Milan | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 9 dicembre 2023)è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, tv,. Chi lotta per lo scudetto, chi per un posto tra le prime quattro. Ma non sono solamente tre semplici punti quelli che mette in palio una delle sfide più attese della quindicesima giornata tra. Si tratta, infatti, di due squadre ancora alla ricerca della propria identità, impossibile da trovare visti i troppi alti e bassi. Gasperini – IlVeggente.it (Ansa)La Dea, per esempio, ha fatto molto bene in Europa League, avanzando da prima del girone agli ottavi di finale con un turno d’anticipo in un gruppo insidioso ma in campionato è poco continua. Sei vittorie, due pareggi ...