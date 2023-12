Atalanta Milan | probabili formazioni | Gasp con De Ketelaere

(Di sabato 9 dicembre 2023) Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte dierini e Pioli Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte dierini e Pioli.(3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De. All.erini(4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

Altre News in Rete:

La Juve stende il Napoli e sorpassa l'Inter che stasera spera di rifarsi con l'Udinese. In campo anche Milan e Lazio

... sia per chi la insegue (l'Inter sarà costretta a battere l'Udinese, ore 20.45), che per chi si gioca un posto in Europa:(18), Verona - Lazio (15) e R oma - Fiorentina (domani) si ...

Milan, Leao salta anche l'Atalanta: Pioli ha deciso Fantacalcio ®

Atalanta-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in TV | OneFootball

Stasera alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo è in programma Atalanta-Milan, match valido per la 15ª giornata di campionato. Super sfida in chiave Champions, con i rossoneri che inseguono la terza v ...

Koopmeiners, parla l’ex allenatore: “Ha un sinistro eccezionale col radar”

Oggi (ore 18) a Bergamo c'è Atalanta-Milan, una gara ricca di 'sfide nella sfida' a cominciare dal centrocampo ...