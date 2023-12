Atalanta-Milan | Leao non ce la fa! Obiettivo il Newcastle e la Champions

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su. Per i rossoneri ancora assente l'attaccante Rafael

Altre News in Rete:

A Newcastle via Bergamo per sfidare chi chiede di mollare

Domani, ilaffronterà l'in un tardo pomeriggio nel bel mezzo di un week - end lungo. Lo farà come un'armata di un regno senza re (in viaggio per l'Arabia in cerca di compratori e soldi), comandata ...

Milan, Leao salta anche l'Atalanta: Pioli ha deciso Fantacalcio ®

Atalanta-Milan: tutti gli occhi su De Ketelaere

Il trequartista belga è motivatissimo nel dimostrare ai rossoneri che è stato sbagliato non concedergli una seconda chance. Charles De Ketelaere è in prestito dal Milan all’Atalanta e vuole meritarsi ...

Chi l’azzecca La formazione dei giornali per Atalanta-Milan

Ecco le probabili scelte di Gasperini per la sfida di oggi (ore 18) contro il Milan, chi giocherà contro i rossoneri