Atalanta-Milan | Gasperini | “Non era facile De Ketelaere…”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gian Piero, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza dopo, partita della 15^ giornata della Serie A 2023-2024

Altre News in Rete:

Calcio: Gasperini elogia l'Atalanta, 'col Milan grande spessore'

...un bello spessore contro il. Possiamo contare su un gruppo storico con elementi solidi, sicuri e forti anche moralmente". Gian Piero Gasperini esalta le qualità caratteriali della sua: ...

MN - Milan sotto la curva dopo il ko con l'Atalanta. I tifosi rispondono: “Siamo sempre con voi” Milan News

Muriel, il geniale colpo di tacco decide Atalanta-Milan (al 95'): l'eurogol del colombiano fa esultare Gasperini

Se la settimana scorsa era stato quello di Ngonge (rovesciata clamorosa) oggi tocca a Muriel. Decisivo ai fini della vittoria, però, a differenza di quello del veronese.

Contro il Newcastle torna Leao Pioli ci spera, ma i prossimi giorni saranno decisivi

Oggi alle 18 a Bergamo il Milan sfida l’Atalanta. Okafor e Kjaer non saranno disponibili, stessa scelta per Leao, che alla fine non ci sarà Oggi alle 18 a Bergamo il Milan sfida… Leggi ...