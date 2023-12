Atalanta-Milan 3-2 | decide Muriel al 95'

Leggi su agi

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - Reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, l'trionfa all'ultimo respiro contro ilnella delicata sfida valevole per la 15 giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 3-2 grazie al tacco dial 95', dopo che Giroud e Jovic erano riusciti per due volte a pareggiare i due gol di Lookman. Successo pesante per la squadra di Gasperini che raggiunge i 23 punti in classifica riavvicinando la zona Europa, mentre gli uomini di Pioli, che tornano a casa a mani vuote dopo due vittorie di fila, restano inchiodati a quota 29 al terzo posto, rischiando di perdere ancora più contatto dalla vetta della classifica. Il match è subito vivace e nei primi minuti regala subito alcune emozioni da una parte e dall'altra, tra cui la clamorosa palla gol che capita sui piedi dell'ex De Ketelaere al 9': il ...