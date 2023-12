Atalanta | Gasperini | «Gara straordinaria da parte di tutta la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha così parlato dopo la vittoria contro il Milan: le dichiarazioniè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida trae Milan. Ecco che cosa ha detto. CARATTERE – «Il carattere è sempre stato un punto di forza di questa. Poi ci sono partite in cui si fa fatica, ci è capitato spesso di non avere la stessa forza e adrenalina, tre partite alla settimana sono tante. L’Europa ci dà tanto, ma ci toglie anche qualcosa in termini di infortuni e energie nervose. Questa sera è venuta fuori una partitadadila» LOOKMAN – «Lookman non ha mai lavorato così tanto? Non ha mai fatto niente allora (ride, ndr). Lookman non può giocare ...