Atalanta da impazzire! 3-2 al Milan in pieno recupero | Muriel segna il gol dell’anno

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gara pazzesca quella delle 18:00 del sabato della 15ª Giornata di Serie A.regalano emozioni fino ai minuti dicon 5 golti e un risultato perennemente in bilico. Tre punti pesantissimi per l’che resta in scia del treno europeo e ferma ilche sembra ormai attardato nella corsa allo scudetto. Rossoneri in grande affanno quest’oggi, tenuti in piedi da un super Maignan che si supera su De Ketelaere e Lookman tenendo a galla i suoi nei momenti più concitati. Ma proprio Lookman è un rebus per la difesa rossonera: suo il gol che apre la gara su deviazione beffarda di Tomori, suo il gol del raddoppio dopo il pari di un eterno Giroud su colpo di testa allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, sotto 2-1, i rossoneri trovano il pareggio con ...