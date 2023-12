Assegno di inclusione | il governo anticipa le domande | da quando si può iniziare a chiederlo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Anticiperemo a metà dicembre leper il nuovo strumento, l’di, l’Adi, che parte a gennaio: siamo pronti”. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, in riferimento al nuovo strumento di contrasto alla povertà voluto dale destinato a partire il 1° gennaio. Caridi: “Anticiperemo a metà dicembre leper l’di” Secondo quanto riferito dal Sole 24 ore la data prevista per l’avvio dellesarebbe il 18 dicembre. L’anticipo delle procedure sarebbe stato deciso dalper evitare che le famiglie che hanno diritto al sussidio – fra le quali anche i percettori di reddito di cittadinanza che si trovano in condizioni di effettivo disagio – rischiassero ...