Ascolti tv ieri | The Voice Kids batte Ciao Darwin Clerici boom al mattino

(Di sabato 9 dicembre 2023) Glitv divenerdì 8 dicembre 2023 hanno fatto registrare per The2 su Rai1 (QUI tutto quello che è successo in puntata) 3.849.000 spettatori, 22.7% di share (+200mila, +0,7% circa rispetto alla puntata della scorsa settimana). Su Canale 59 è stato visto da 3.279.000 spettatori, share del 21.7% perdendo -100.000 spettatori e -0,4% di share rispetto a sette giorni fa. Bene Quarto Grado su Rete 4 con 1.084.000 spettatori, 7% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 The Rookie 673.000, 3.3% Rai3 Il Materiale Emotivo 563.000, 2.9% Italia 1 Indipendence Day 893.000, 4.9% La7 Propaganda Live 856.000, 5.9% Tv8 Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 299.000, 1.6% NOVE I Migliori Fratelli ...

