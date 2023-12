Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 8 dicembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 9 dicembre 2023)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il talent show The Voice Kids ha totalizzato 3849 spettatori (22,73% di share); su Canale5 la puntata di Ciao Darwin 9 ha avuto 3279 spettatori (share 21,70%). Il film Independence Day: Rigenerazione su Italia1 ha ottenuto 893 spettatori (4,90%); su Rai2 gli episodi di The Rookie hanno portato a casa 673 spettatori (3,38%) nel primo episodio e 581 (3,15%) nel secondo; il film Il Materiale Emotivo su Rai3 ha conquistato 563 spettatori (2,94%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1084 spettatori (7,00%) e su La7 il programma Propaganda ...