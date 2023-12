(Di sabato 9 dicembre 2023) Il centrocampista, che ha regalato ai Gunners altri tre punti pesantissimi contro il Luton Town, si era già promesso in estate al tecnico spagnolo

Altre News in Rete:

Arsenal, Arteta: 'Rice mi aveva detto più volte che la sua volontà '

L'diviaggia a gonfie vele. I Gunners, primi in Premier League e già qualificati agli ottavi di Champions, si godono un ottimo momento di forma. La vittoria nell'infrasettimanale contro ...

Arsenal, Arteta: “Rice mi aveva detto più volte che la sua volontà…” ItaSportPress

Aston Villa-Arsenal, le probabili formazioni: Emery sfida Arteta. Ok Gabriel Jesus Mediagol.it

Arsenal, Arteta: “Rice mi aveva detto più volte che la sua volontà…”

Il centrocampista, che ha regalato ai Gunners altri tre punti pesantissimi contro il Luton Town, si era già promesso in estate al tecnico spagnolo ...

Diretta Aston Villa-Arsenal ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Aston Villa-Arsenal, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 al Villa Park di Birmingham e sarà visibile in diretta su Sky al canale Sky Sport Uno, ...