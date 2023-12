Arienzo | “BastaunaBusta” | successo per l’evento solidale dell’associazione “Muratterra”

(Di sabato 9 dicembre 2023). Nella serata di giovedì 7 dicembre nella Chiesa dell’Annunziata disi è svoltodi presentazione della bustarealizzata dall’Associazionea favore della fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Un evento che ha visto una grande partecipazione di adulti ma anche di ragazzi, soprattutto dell’I.C. Galilei diaccompagnati dalla loro dirigente Prof. Rosa Prisco, e dell’Istituto Musicale Lombardi di Airola. Dopo i saluti del presidenteAntonio Rivetti, del Sindaco didott. Giuseppe Guida, si sono susseguiti gli illustri ospiti: la dott.ssa Patrizia Vestini, dirigente del Presidio Ospedaliero di San Felice a Cancello, del dott. Giovanni Moniello, geriatra del presidio, di don ...

