Argentina | Milei si insedia alla Casa Rosada Per l’Italia sarà presente alla cerimonia il ministro Bernini

(Di sabato 9 dicembre 2023) Domani Javierentrerà nella, il palazzo presidenziale argentino. Domenica, infatti, si svolge ladimento e il passaggio di consegne con il presidente uscente, Alberto Fernandez. L’anarco populista libertario di estrema destraè stato il vincitore a sorpresa delle elezioni in. Noto come El Peluca (il Parrucca) per la sua folta chioma, è solito brandire una sega elettrica ai comizi per far vedere come intende sfoltire il bilancio dello stato. Nato a Buenos Aires il 22 ottobre 1970 da una famiglia modesta discendente da italiani,è stato a lungo un docente universitario di macroeconomia. Nel 2014 ha cominciato ad apparire regolarmente in programmi televisivi e radiofonici. Prima attaccava il ...