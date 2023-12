Arance candite | prepara così questo sfizioso dolcetto

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) C’è chi li ama e chi proprio non li sopporta: stiamo parlando dei canditi, quei piccoli pezzettini colorati che si trovano nell’impasto del classico panettone. Sonoti con frutta tagliata a dadini e trattata in modo particolare, per darle un sapore davvero speciale. Sapevate che si possono proporre anche come, da portare in tavola a fine pasto o come delizioso snack di metà giornata? Molto buone sono le, realizzate con le bucce del frutto: sono facilissime dare, richiedono pochi ingredienti e permettono persino di recuperare quello che solitamente è considerato uno scarto. Sotto Natale, d’altronde, sono una prelibatezza tipica. Vediamo la ricetta e come conservarle.: che cosa sono Le...