Applaudono anche i Transformers! Inter da cinema | 4-0 all’Udinese | CLASSIFICA

(Di sabato 9 dicembre 2023) Effetti speciali, spettatori entusiasti, finale scontato ma che fa felici tutti. È un’daquella vista a San Siro nel saturday night della 15ª Giornata di Serie A. Con il logo dei Transformers sulla maglia, nonchè Bubblebee e Optimus Prime sul prato di San Siro, i nerazzurri rifilano 4 gol alla malcapitata Udinese che riesce a resistere per circa mezz’ora prima di venire spazzata via dal campo. Lautaro Martinez procura il rigore che Calhanoglu trasforma nell’1-0. Dimarco e Thuram chiudono già i conti nel primo tempo. Sul finire della ripresa Lautaro Martinez si mette in proprio e firma il 4-0 che chiude i conti. L’risponde al successo della Juventus e allunga sul Milan, battuto a Bergamo, quasi staccato definitivamente dalla corsa scudetto che ormai sembra avere solo due protagoniste.Serie ...