Anziana sola nel giorno dell’Immacolata chiama il 113 e arrivano le volanti | il pranzo preparato dai poliziotti

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 dicembre 2023)si inventano cuochi per un’rimastanel. E’ successo ieri mattina ad Andria in un appartamento da dove la donna di 96 annia casa durante le festività, poiché vedova da molti anni e con i figli residenti fuori provincia hato il 113.nelil 113 eleA causa dei suoi problemi di deambulazione la donna non poteva neanche uscire per acquistare i beni alimentari. E così la nonnina hato il numero di emergenza della Polizia di Stato e ha chiesto compagnia. ? Gli agenti delle ‘’ della Questura, ...