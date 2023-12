Anticipazioni Terra Amara 10 dicembre | il rapimento di Umit

(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri cosa succederà nelledel 10! Demir caccia Sevda fuori casa dopo aver saputo cheè sua figlia Imperdibile appuntamento per i telespettatori di, che ancora una volta si ritrovano ad assistere a dei veri colpi di scena. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente,decide di rivelare della sua gravidanza a Zuleyha che ne rimane sconvolta. Lo racconta anche a Sevda che era all’oscuro di tutto. Fikret cerca di ...

Altre News in Rete:

Terra amara, trame al 16/12: Betul assunta nell'azienda, il marito di Gulten arrestato

amara: Sevda perde la vita Demir giungerà in ritardo all'appuntamento con Sevda, dopo che Saniye spedirà Cumali in ospedale per averlo colpito con un bastone. Per questo motivo ...

Terra amara, le anticipazioni dell'8 dicembre: Demir pronto a uccidere Umit. Zuleyha riuscirà a fermarlo ilmessaggero.it

“Terra amara”, le anticipazioni: una gravidanza inaspettata Tv Sorrisi e Canzoni

Terra Amara, Umit è davvero incinta o sta mentendo

Terra Amara: Umit è davvero incinta come dice o sta mentendo Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap turca.

“Scandalo Terra Amara: Umit in attesa o bugia smascherata”

Terra Amara: Umit mente sulla gravidanza Nelle ultime puntate di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5, Umit ha sconvolto tutti confessando a Zuleyha di essere incinta di Demir. Ma i f ...