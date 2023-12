Anticipazioni Gf | il retroscena sugli aerei di Greta Rossetti

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, il messaggio dell’aereo inviato dalla madre di: le sue parole tolgono ogni dubbio alle critiche Attesa per la puntata di sabato 9 dicembre, che vedrà tante incredibili rivelazioni da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha regalato agli inquilini incredibile compagnia, con Rosanna Fratello e Federico Massaro. Quest’ultimo sembra già aver conquistato tutti, soprattutto, ed è proprio lei che ha ricevuto molte critiche, dopo le rivelazioni della madre. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); L’ ...