Altre News in Rete:

Anita, la ragazza che ha salvato una donna dall'ex compagno: 'Minacciava di sfregiarla con l'acido'

'Lo rifarei'. Non ha dubbi, la studentessa di 25 anni che ha salvato una donna dalle minacce dell'ex compagno. Una telefonata minatoria quella dell'uomo, ascoltata dallasul bus nel quale si trovavano. Senza paura,...

Anita, la ragazza che ha salvato una donna dall'ex compagno: "Minacciava di sfregiarla con l'acido" RomaToday

Anita Olivieri e il saluto mancato a Rosanna Fratello - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Anita Olivieri e il saluto mancato a Rosanna Fratello

Più tardi, Anita si sfoga con Fiordaliso. Secondo lei, alla base della discussione, ci sono le aspettative tradite di Rosanna. La cantante, appena entrata, ha ricoperto di complimenti la giovane e per ...

Grande Fratello, Federico Massaro parla con Vittorio: l’incanto di Anita

L’interesse crescente per Anita e la paura del rifiuto Il ragazzo non nasconde il suo interesse per Anita, ma la timidezza diventa un muro che teme di abbattere. “Io so che se mi avvicino ci rimango ...