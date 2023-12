AMBC – Diamo al presidente del Consiglio comunale Corvino la possibilità di smentirci

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mondragone. L’art 42 del TUEL dispone le attribuzioni dei Consigli comunali, stabilendo le materie in cui ilha competenza. Una competenza che è esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell’ente. Una competenza sistematicamente compromessa neldi Mondragone e che ha portato tutti i Consiglieri comunali d’opposizione a scrivere al Prefetto chiedendo di incontrarlo per rappresentargli l’assoluta inagibilità in cui sono da tempo costretti. Una tale situazione di disagio e illegittimità avrebbe dovuto spingere la maggioranza consiliare e, soprattutto, ildelad aprire un dialogo, a valutare le osservazioni avanzate e a trovare il modo per riportare alla correttezza il funzionamento del massimo organo ...