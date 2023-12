Alluvione in Toscana | misure per 50 milioni a sostegno di famiglie e imprese

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un pacchetto consistente di aiuti, 50in totale, rivolti adelle zone colpite dall’e dagli eventi eccezionali di novembre. Le, sono state discusse e condivise nel corso del tavolo convocato dal Commissario delegato per l’emergenza, il presidente Eugenio Giani, con Anci, Upi, categorie economiche e sindacati, ed illustrate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati. “Mettiamo in campo otto– ha spiegato Giani – che attivano 50di euro, in parte ritagliati dal bilancio regionale, per dare un supporto il più rapido possibile. Ho lavorato a questo insieme all’assessore Marras per individuare un complesso di aiuti immediati che ammontano a 18di euro per ...