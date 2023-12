Allenamento Napoli a Castel Volturno | le ultime | confronto Mazzarri-squadra per analizzare la sconfitta di ieri

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilha ripreso gli allenamenti ain vista della prossima e importante sfida di Champions League contro il Braga. NOTIZIE CALCIO. Ilha ripreso gli allenamenti questa mattina presso l’SSCN Konami Training Center didopo la gara di Torino contro la Juventus. L’attenzione è ora rivolta al prossimo match contro il Braga, in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League in programma alle ore 21. La sessione diha avuto inizio con untra il tecnicoe la, volta adladie a rafforzare la determinazione per ...